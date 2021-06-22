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Peça importante! Desde que estreou, Marquinhos Gabriel tem apenas uma derrota pelo Vasco

Em 13 jogos com a camisa do Cruz-Maltino, ele soma seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Além disso, já contribuiu com quatro gols marcados e três assistências...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 06:30

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 06:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Um dos reforços do Vasco para buscar o acesso para a primeira divisão é o meio-campista Marquinhos Gabriel. Livre no mercado, o jogador foi anunciado no começo do mês de março e assinou com o Cruz-Maltino por uma temporada. Mais de três meses depois, os números do camisa 31 demonstram sua importância dentro do elenco: até aqui, o Gigante da Colina perdeu apenas uma partida com Marquinhos Gabriel em campo.
> ATUAÇÕES: Cano, Jabá e Marquinhos Gabriel recebem a maior nota do VascoMarquinhos Gabriel foi anunciado como reforço no dia 7 de março e, já no dia 10, estreou com a camisa do Vasco, quando entrou em campo no segundo tempo, na partida contra o Nova Iguaçu, no lugar de Carlinhos. Desde então, o Cruz-Maltino disputou mais 21 partidas, e o meio-campista esteve presente em 12 delas.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Assim, em 13 jogos com a camisa do Gigante da Colina, ele soma seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Além disso, Marquinhos Gabriel já contribuiu com quatro gols marcados e três assistências. O único revés, inclusive, veio apenas na última quarta-feira, diante do Avaí, em São Januário, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. A fase do Vasco nesse início de Série B, por outro lado, não é bom. O time demorou a engrenar, acumulou duas derrotas dentro de casa e levantou a desconfiança da torcida. Contudo, contra o CRB, Marcelo Cabo promoveu oito alterações na equipe principal em relação ao jogo contra o Avaí, mexeu taticamente no time e, assim, conseguiu a vitória.
Cano, Marquinhos Gabriel e Zeca foram os únicos que permaneceram no time titular (Vanderlei foi substituído porque testou positivo para a Covid-19). Dessa forma, o camisa 31 mostrou que apesar das variações táticas da equipe, ele pode ser uma peça polivalente dentro do elenco vascaíno.
- Me coloco à disposição em qualquer posição para ajudar o time ofensivamente, claro que defensivamente também. Tem que ser participativo, característica minha e vou procurar fazer. Espero ter mais consistência esse ano, nos momentos bons. É preferível que seja o ano todo, decidir jogos. Vou trabalhar muito nesse projeto que nos apresentaram. Tenho certeza que vai dar tudo certo - disse Marquinhos Gabriel, quando foi apresentado.
> Veja a tabela da Série BVEJA OS JOGOS DO VASCO DESDE QUE O MEIA CHEGOU AO CLUBE
Nova Iguaçu 2x2 Vasco: entrou no decorrer da partida
Caldense 1x1 Vasco: titular (fez gol)
Vasco 1x1 Botafogo: titular
Vasco 3x1 Macaé: titular (fez gol)
Vasco 2x2 Madureira: titular
Fluminense 1x1 Vasco: não jogou
Vasco 4x2 Bangu: não jogou Tombense 1x2 Vasco: titular
Flamengo 1x3 Vasco: titular
Boavista 2x2 Vasco: não jogou
Resende 1x3 Vasco: não jogou
Madureira 1x0 Vasco: não jogou
Vasco 2x1 Madureira: titular (fez gol)
Botafogo 0x1 Vasco: não jogou
Vasco (3) 0x1 (0) Botafogo: não jogou
Vasco 0x2 Operário: não jogou
Boavista 0x1 Vasco: não jogou
Ponte Preta 1x1 Vasco: entrou no decorrer da partida
Vasco 1x1 Boavista: entrou no decorrer da partida
Brasil de Pelotas 1x2 Vasco: titular
Vasco 0x2 Avaí: titular
Vasco 3x0 CRB: titular (fez gol)

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