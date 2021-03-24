Pavel Nedved, vice da Juventus, garante Pirlo como técnico

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, garantiu que Andrea Pirlo irá seguir no cargo de técnico do clube na próxima temporada. Em entrevista à "DAZN", o ex-jogador afirmou que a equipe está no caminho certo apesar das dificuldades encontradas neste ano.- Pirlo é e será o treinador da Juventus. Casamos um projeto com Andrea sabendo que haveria dificuldades. Queríamos fazer mais, mas não conseguimos. Estamos calmos e no caminho que queríamos. Ele tem tudo para se tornar um grande técnico.

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O dirigente também está confiante na permanência de Cristiano Ronaldo, que tem contrato até 2022.

- Ronaldo tem contrato até 2022 e vai ficar. A nível técnico não há nada a dizer: marcou 100 gols em 120 jogos. É o protótipo de um jogador moderno que, com imenso talento e muito trabalho, tem alcançado objetivos incríveis.