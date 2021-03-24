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futebol

Pavel Nedved, vice da Juventus, garante Pirlo como técnico

Vice-presidente confia no trabalho do novo treinador apesar da primeira temporada turbulenta. Nedved também espera contar com Cristiano Ronaldo...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 11:15
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, garantiu que Andrea Pirlo irá seguir no cargo de técnico do clube na próxima temporada. Em entrevista à "DAZN", o ex-jogador afirmou que a equipe está no caminho certo apesar das dificuldades encontradas neste ano.- Pirlo é e será o treinador da Juventus. Casamos um projeto com Andrea sabendo que haveria dificuldades. Queríamos fazer mais, mas não conseguimos. Estamos calmos e no caminho que queríamos. Ele tem tudo para se tornar um grande técnico.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O dirigente também está confiante na permanência de Cristiano Ronaldo, que tem contrato até 2022.
- Ronaldo tem contrato até 2022 e vai ficar. A nível técnico não há nada a dizer: marcou 100 gols em 120 jogos. É o protótipo de um jogador moderno que, com imenso talento e muito trabalho, tem alcançado objetivos incríveis.
Apesar da confiança no técnico e no principal jogador, a Juventus tem uma temporada decepcionante. O clube foi eliminado da Champions League para o Porto nas oitavas de final e está longe da conquista do título do Campeonato Italiano.

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