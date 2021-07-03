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futebol

Pavel Nedved não esclarece o futuro de Dybala na Juventus

Atacante argentino tem contrato com a Velha Senhora até 2022 e já esteve cotado para deixar o clube nas últimas temporadas...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 09:37

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 09:37
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Em coletiva de imprensa, Pavel Nedved, dirigente da Juventus, não esclareceu o futuro de Paulo Dybala na equipe. O atacante argentino tem contrato até 2022 e esteve próximo de sair da Velha Senhora nas últimas janelas de transferências.- Ele tem contrato que vence daqui a um ano. Cherubini (diretor esportivo) está cuidando disso e está em constante contato com ele e o seu empresário - disse o ex-jogador.
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Portanto, a equipe de Turim não descarta uma renovação contratual com o atleta de 27 anos. Neste mercado, o nome de Dybala é pouco especulado, mas caso não entre em acordo com a Juventus, o atacante poderá deixar o time sem custos em 2022.
O camisa 10 não viveu suas melhores temporadas nos últimos anos. No último Campeonato Italiano, o jogador teve seu tempo de jogo reduzido por conta de lesões, participou apenas de 20 partidas e marcou somente quatro gols, além de contribuir com três assistências.

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