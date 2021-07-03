Pavel Nedved não esclarece o futuro de Dybala na Juventus

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Em coletiva de imprensa, Pavel Nedved, dirigente da Juventus, não esclareceu o futuro de Paulo Dybala na equipe. O atacante argentino tem contrato até 2022 e esteve próximo de sair da Velha Senhora nas últimas janelas de transferências.- Ele tem contrato que vence daqui a um ano. Cherubini (diretor esportivo) está cuidando disso e está em constante contato com ele e o seu empresário - disse o ex-jogador.

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Portanto, a equipe de Turim não descarta uma renovação contratual com o atleta de 27 anos. Neste mercado, o nome de Dybala é pouco especulado, mas caso não entre em acordo com a Juventus, o atacante poderá deixar o time sem custos em 2022.