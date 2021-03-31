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Paulo Victor, do Botafogo, exalta o segundo tempo da equipe após empate: 'Tiramos como lição'

Na partida contra o Madureira, jovem de apenas 19 anos foi titular na lateral esquerda do Glorioso e foi um dos melhores em campo...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 20:43

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 20:43
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Destaque do Botafogo na partida contra o Madureira, o jovem lateral esquerdo Paulo Victor falou com a imprensa após o término do confronto. Assim, em entrevista, o cria das categorias de base do Glorioso comentou sobre o empate em 1 a 1 e disse da dificuldade que a equipe vem tendo para entrar no G-4 do Carioca.
> O Botafogo conseguirá chegar às semifinais da Taça Guanabara? Simule os próximos confrontos do Glorioso- Infelizmente não estamos conseguindo sair com o resultado positivo, mas estamos conseguindo criar jogadas para fazer gol. Se Deus quiser na próxima partida a bola vai entrar e nós vamos sair com o resultado positivo.
Sobre o segundo tempo, o jovem jogador disse que a superação para conseguir o empate foi importante para o desempenho da equipe.
- Acho que toda partida tem um lado positivo e um lado negativo, independente do resultado. Mas essa partida nós tiramos de lição o crescimento que conseguimos no segundo tempo, para usarmos como aprendizado no próximo jogo - afirmou Paulo Victor, que completa 20 anos no próximo dia 13 de abril.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 17h, contra a Portuguesa-RJ, em partida válida pela oitava rodada do Carioca. Igualmente ao duelo desta quarta-feira, a partida contra a equipe da Ilha do Governador também será realizada no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

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