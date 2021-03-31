Paulo Victor, do Botafogo, exalta o segundo tempo da equipe após empate: 'Tiramos como lição'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Destaque do Botafogo na partida contra o Madureira, o jovem lateral esquerdo Paulo Victor falou com a imprensa após o término do confronto. Assim, em entrevista, o cria das categorias de base do Glorioso comentou sobre o empate em 1 a 1 e disse da dificuldade que a equipe vem tendo para entrar no G-4 do Carioca.

> O Botafogo conseguirá chegar às semifinais da Taça Guanabara? Simule os próximos confrontos do Glorioso- Infelizmente não estamos conseguindo sair com o resultado positivo, mas estamos conseguindo criar jogadas para fazer gol. Se Deus quiser na próxima partida a bola vai entrar e nós vamos sair com o resultado positivo.

Sobre o segundo tempo, o jovem jogador disse que a superação para conseguir o empate foi importante para o desempenho da equipe.

- Acho que toda partida tem um lado positivo e um lado negativo, independente do resultado. Mas essa partida nós tiramos de lição o crescimento que conseguimos no segundo tempo, para usarmos como aprendizado no próximo jogo - afirmou Paulo Victor, que completa 20 anos no próximo dia 13 de abril.