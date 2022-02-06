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Paulo Sousa vê tempos distintos do Flamengo em derrota: 'Segunda parte com menos intensidade e qualidade'

Treinador analisou o desempenho da equipe após o revés deste domingo diante do Flu...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 18:54
Após sofrer sua primeira derrota no comando do Flamengo - 1 a 0 diante do Fluminense neste domingo, no Nilton Santos -, Paulo Sousa avaliou o desempenho da sua equipe no clássico. Na visão do treinador, o Rubro-Negro fez dois tempos distintos, com uma queda de intensidade e qualidade após o intervalo e, com as chances desperdiçadas, acabou sendo derrotada pelo Flu.
Veja a classificação do Carioca - Tivemos um primeiro tempo de domínio total e com muita profundidade, seja pelos corredores laterais ou centrais. Tivemos uma construção logo no inicio, com o Gabi na cara do gol, com bom movimento, construindo pelo corredor central pelo lado esquerdo. Faltou a eficácia desse momento. Teve outra situação, do Gabi, em um contra um, ontem tivemos boa oportunidade - analisou, antes de seguir comentando.
- A profundidade existiu, com o Gabi achando o Arrascaeta, que não marcou por milímetros. Foi uma capacidade que tivemos de dominar o jogo. Não foi nada confuso. Mantivemos a posse, atraímos o adversário para explorar situações e criar oportunidades claras - afirmou Paulo Sousa.
- Tivemos um pênalti que foi retirado e várias situações que poderíamos ter sido mais eficazes. E, sem dúvida, foi uma segunda parte diferente, com menos intensidade, menos qualidade. Com as mudanças, a equipe perdeu a identidade que pretendo ver. Alguns jogadores não entenderam aquilo que deveria ser feito e que pedi para ser feito no jogo. Foi uma segunda parte diferente, com uma equipe desorganizada, com pouca ocupação do espaço, aquilo que vinha sendo nos últimos anos. Mesmo assim, ainda tivemos duas oportunidades claras para empatar o jogo - avaliou o comandante do Fla.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWConfira outras respostas do técnico Paulo Sousa, do Flamengo:CONTROLE EMOCIONAL DO TIME
Falamos, antes do jogo, da importância de manter-se focado no jogo. Não podemos ir de encontros às provocações dos adversários ou de erros cruciais do arbitragem. Precisamos estar focados em nossa tarefa para manter nossa qualidade de jogo e vencer as partidas.
ATUAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE HUGO SOUZA​O Hugo tem e terá prestígio. Está treinando muito bem, todos nossos goleiros têm atitude e estão crescendo. Não me parece que tenha tido todas responsabilidades no lance do gol. Temos que evitar a cabeçada, mas é normal, quando há substituições, a perda de concentração e as decisões não sejam as mais corretas. Não são apenas os goleiros responsáveis pelos gols sofridos. É a equipe toda.ESTREIA EM CLÁSSICO E POSTURA NA ÁREA TÉCNICA
Sou muito enérgico, com muita paixão, muito emocional, e procurando manter uma racionalidade e um foco para passar as mensagens. Nem sempre é fácil, pois a torcida está sempre nos apoiando, que é fantástico.
Crédito: OtécnicoPauloSousaduranteoclássicoentreFlamengoeFluminense(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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