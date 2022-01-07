Paulo Sousa vê Pedro com mais espaço no time e quer Flamengo 'com muita ambição'

Na noite desta quinta-feira, foi ao ar a primeira entrevista de Paulo Sousa como novo treinador do Flamengo. Em conversa com a emissora RTP, de Portugal, o técnico deu uma longa explicação tática sobre como gosta de ver sua equipe jogar e destacou que Pedro "vai ter com certeza ainda mais espaço" no time. Na visão de Sousa, isso acontece porque vai querer ter "presença" no último terço do campo.> Conheça os autores dos dez gols do Flamengo sobre o Forte (ES)- Esta é minha exigência, é aquilo que gosto de ver e sentir sempre nas minhas equipes, com muito protagonismo, conseguindo encontrar os "timings" certos porque há uma cultura diferente, as intensidades, as velocidades de execução, as velocidades de deslocamento, o espaço são completamente diferentes, a própria temperatura... Existe sempre um processo de adaptação e as exigências vão ser máximas, vamos ver uma equipe com muita ambição e para ter muita ambição tem que ser protagonista em todos os momentos do jogo.

- Ou seja, uma equipe que, sem bola, tem que ser pressionante constantemente, mas que também tem que ser inteligente em termos táticos. Então, por vezes, perceber e estar em bloco baixo, mas mantendo sempre uma certa agressividade para poder ter o máximo controle de jogo no meio-campo adversário, onde temos jogadores que podem influenciar e vão influenciar o resultado do jogo.

- Vou querer ver constantemente uma equipe dominante com bola, que consegue criar inúmeras ocasiões de gol, seja pelos corredores laterais, seja pelos corredor central, onde somos muito fortes. Seja com o Gabigol, com o Bruno (Henrique), com o Pedro, que vai ter com certeza ainda mais espaço pela presença que nós vamos querer ter no último terço ofensivo. E todos aqueles jogadores que podem se destacar, como Michael. E vários jogadores que tiveram rendimento mais baixo também vão sentir esse crescimento.Veja mais declarações de Paulo Sousa:

CONTRATAÇÕES E MERCADO EUROPEU

- O clube tem capacidade de ir ao mercado e quer ir ao mercado, quer melhorar.

POR QUE DEIXOU A POLÔNIA?

- A explicação é que eu tomo decisões e eu sempre demonstrei que não tenho receio em tomar decisões. Esta foi minha decisão exclusivamente para treinar o maior clube do mundo. É um projeto que acabou. Estou muito focado no que é o Flamengo, a exigência e este desafio extraordinário. Apareceram vários clubes durante o período em que eu treinei a seleção polonesa, mas não apareceu "um Flamengo". (O desafio) é conquistar para poder, cada vez mais, unir este universo que é o Flamengo.

CONDUÇÃO DE BRAZ E SPINDEL NAS NEGOCIAÇÕES

- Super positiva, é algo que todos os clubes deveriam ter. Tivemos uma agradável conversa por horas. A vontade da parte do Flamengo, do Marcos e do Bruno, em poder entender quem sou como pessoa, como é minha metodologia e como é o meu staff, que ideias eu tinha, o conhecimento que eu tinha do elenco... Tudo isso foi abordado. Para quem contrata deveria ser sempre assim.

COMPARAÇÕES COM ABEL FERREIRA E JORGE JESUS

- A nível de análise isso é natural que aconteça. Também é natural o que tem vindo a acontecer, que nós, treinadores portugueses, temos marcado e influenciado muito positivamente o futebol a nível mundial. Eu, no Flamengo, o que pretendo é inspirar, continuar a inspirar mais gente, todo o nosso mundo e outros que vão se juntar a nossa família, conquistar para poder cada vez mais unir este universo extraordinário que é o universo do Flamengo.