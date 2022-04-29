Paulo Sousa vê intensidade baixa do Flamengo, apesar da vitória no Chile, e explica substituições

Com a vitória por 3 a 2 sobre a Universidad Católica, nesta quinta em Santiago, o Flamengo manteve-se na liderança e com 100% de aproveitamento no Grupo H da Libertadores, mas o desempenho do Rubro-Negro não foi satisfatório. O time de Paulo Sousa chegou a ser pressionado pelo rival, tanto que o próprio técnico identificou uma intensidade mais baixa do que a necessária no duelo.Confira a classificação do Grupo H e as próximas rodadas da Libertadores!ATUAÇÕES: Gabi e Bruno Henrique brilham como dupla e comandam o Fla!- Hoje sofremos um pouco, faltou ter um pouco mais de intensidade, sobretudo em termos individuais e coletivos. Contudo, precisamos entender o contexto do número de jogos em sequência e de termos enfrentado um grande adversário fora de casa. A conquista de hoje foi grande, enfrentamos um adversário que não é fácil e tenho certeza que a vitória dará progresso no nosso avanço como equipe - afirmou o Mister, que comandou o time pela 21ª vez desde fevereiro.A falta de intensidade identificada pelo Paulo Sousa colocou a vitória em risco em vários momentos da partida, mas a Universidad Católica não aproveitou as chances criadas. Assim, com dois gols de Gabi e o terceiro de Lázaro, o Flamengo conquistou mais três pontos e tem classificação encaminhada para as oitavas de final da Libertadores. Na quarta, o Rubro-Negro visita o Talleres.