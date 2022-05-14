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Paulo Sousa tranquiliza torcida do Flamengo sobre Rodrigo Caio

Rodrigo Caio deixou o jogo contra o Ceará com dores em um dos tornozelos após dividida...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 19:27
Após o empate em 2 a 2 com o Ceará, no Castelão neste sábado, o técnico Paulo Sousa tranquilizou a torcida do Flamengo em relação à situação de Rodrigo Caio, que deixou o campo de jogo com muitas dores após uma dividida com o adversário. O clube ainda fará uma reavaliação, mas, por ora, a impressão é de que foi "só um susto".- Tomou uma pancada e sentiu, realmente, um estalo. Ficou um pouco dormente, mas penso que, no final, foi mais um susto que a lesão em si. Esperamos que, ao chegarmos, a gente analise melhor e que tenha sido isso mesmo, um susto - disse o treinador no Castelão.Recuperado da cirurgia no joelho direito, que o afastou dos jogos entre dezembro e maio, Rodrigo Caio disputou sua segunda partida neste retorno diante do Vozão. O camisa 3 foi acionado por Paulo Sousa, substituindo David Luiz, na etapa final. Ao fim do confronto, Rodrigo Caio deixou o gramado aparentando estar com muitas dores.
Crédito: RodrigoCaionoembarqueparaapartidacontraoCeará(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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