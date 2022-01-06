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Paulo Sousa se derrete pela torcida do Flamengo em embarque: 'Estão em todo lugar. É a maior do mundo'

Técnico português deixou a seleção polonesa e assinou com o Fla até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 19:03

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:03

Com contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, Paulo Sousa está prestes a desembarcar no Brasil. E o treinador, junto a membros de sua comissão técnica, já está a caminho do Rio, inclusive foi recepcionado por torcedores rubro-negros no embarque em Lisboa, além de conceder entrevista a diversos jornalistas locais presentes no saguão do aeroporto.- São torcedores que estão todo lugar. É a maior torcida do mundo. Agora, é muito trabalho, muito entusiasmo, muita dedicação e muita humildade. Temos uma equipe que vai querer vencer todos os dias com qualidade e humildade. Temos muita qualidade. Para podermos vencer jogos, temos que trabalhar - disse Paulo Sousa.
Paulo Sousa recebeu cachecol, livros sobre a história do Flamengo, conforme havia pedido através de sua assessoria de imprensa, das mãos de membros da Embaixada Fla-Portugal, que cantaram o nome do técnico e desejaram sucesso no clube carioca. Até um grupo de torcida organizada esteve por lá.
A tendência é que Paulo Sousa e sua comissão técnica sigam para o Ninho do Urubu assim que chegarem ao Rio, para, enfim, conhecer toda a estrutura do CT e parte dos jogadores que já estão treinando para o início do Estadual. O grupo principal tem reapresentação marcada para esta segunda-feira (10).
Crédito: PauloSousaposacomtorcedoresdoFlamengoemLisboa(Foto:Reprodução/Twitter

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