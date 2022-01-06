Paulo Sousa se derrete pela torcida do Flamengo em embarque: 'Estão em todo lugar. É a maior do mundo'

Com contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, Paulo Sousa está prestes a desembarcar no Brasil. E o treinador, junto a membros de sua comissão técnica, já está a caminho do Rio, inclusive foi recepcionado por torcedores rubro-negros no embarque em Lisboa, além de conceder entrevista a diversos jornalistas locais presentes no saguão do aeroporto.- São torcedores que estão todo lugar. É a maior torcida do mundo. Agora, é muito trabalho, muito entusiasmo, muita dedicação e muita humildade. Temos uma equipe que vai querer vencer todos os dias com qualidade e humildade. Temos muita qualidade. Para podermos vencer jogos, temos que trabalhar - disse Paulo Sousa.