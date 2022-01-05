Paulo Sousa pede indicações de livros sobre a história do Flamengo e será presenteado por Embaixada do clube

O Flamengo está prestes a apresentar Paulo Sousa, que desembarcará no Brasil nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu. E o treinador, além de estar em contato direto com membros do departamento médico e da análise de desempenho do clube, também pediu indicação de livros que contem a história do Rubro-Negro.Quem revelou tal pedido foi o perfil da Embaixada Fla-Portugal, de Lisboa, via redes sociais. Através de sua assessoria de imprensa, o treinador pediu ao grupo de flamenguistas da capital portuguesa indicações:

- O novo técnico do Mengão, Paulo Sousa, entrou em contato com a gente pedindo indicação de livros que contassem a história do Flamengo. Recomendamos o @hojediaflamengo ("Hoje é Dia de Flamengo"), que será entregue em mãos pelo Ricardo, autor do livro, no aeroporto. Toda sorte do mundo, Paulo! - publicou o perfil, emendando:

- A embaixada também irá presentear o @paulomcdsousa (Paulo Sousa) com o livro "O vermelho e o negro", de Ruy Castro - completou. Paulo Sousa deve deixar Lisboa na noite desta quinta-feira e chegar ao Rio nas primeiras horas da manhã de sexta. Será no aeroporto em Portugal que o comandante de 51 anos receberá os livros sobre a história do Fla em mãos.

Membro da Embaixada, Thiago Fragoso conversou com a nossa reportagem e comentou sobre a sua expectativa acerca do trabalho de Paulo Sousa.

- A expectativa é a melhor possível. Para a gente, como Embaixada de Portugal, é excelente ter mais um treinador português no Flamengo. Isso aumenta o volume de torcedores nos jogos, a visibilidade, o que é ótimo pois tem muito brasileiro que ainda não conhece a gente. Temos certeza que será um ano extremamente cheio.

- Como torcedor, confesso que não via o nome como muito badalado no início, e, quando foi confirmado, foram surgindo várias análises e vídeos do estilo de jogo dele, e isso foi me animando, e a muita gente, como vi no Twitter, que é um termômetro. Pela comissão técnica dele, que é top, também. Isso é determinante para o Flamengo. Tenho certeza que, se os jogadores comprarem a briga do Paulo, o ano tem tudo para ser muito positivo - completou Thiago, um dos fundadores da Embaixada, existente desde 2017.

Paulo Sousa deixou a seleção polonesa para assinar com o Flamengo até dezembro de 2023. Com sete novos membros em sua comissão técnica, Sousa solicitou a primeira mudança no Ninho do Urubu, que será a instalação de um telão próximo aos campos principais do CT (veja mais aqui).

O português iniciará os trabalhos junto ao grupo principal a partir do dia 10.