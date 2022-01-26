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Paulo Sousa manda recado à torcida antes de ida ao estádio para assistir à estreia do Flamengo

A ser acompanhado de perto por Sousa, Rubro-Negro terá Fabio Matias na primeira rodada do Carioca, cujo duelo será diante da Portuguesa, no Luso-Brasileiro...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 11:53
O Flamengo estreia no Campeonato Carioca às 21h35 desta quarta, em duelo a ser realizado contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro. O time que representará o Rubro-Negro será alternativo, formado por jovens e comandado por Fabio Matias, do sub-20, mas Paulo Sousa, que irá ao estádio assistir ao jogo de um camarote, mandou um recado para a torcida nas redes sociais.> GALERIA: veja imagens do Luso-Brasileiro, casa do Flamengo no Carioca
- Começa hoje o Cariocão! Com muito entusiasmo e sentido de responsabilidade, vamos dar início às competições oficiais em 2022. Conto com o apoio de toda a Nação. Jogaremos juntos! - escreveu Paulo Sousa. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Da molecada de Fabio Matias, o lateral-esquerdo Ramon e o volante João Gomes não estarão disponíveis - o primeiro por lesão muscular e o segundo, por ter testado positivo para Covid-19. Vale lembrar que o grupo principal, do técnico Paulo Sousa, só deve jogar o Estadual a partir da quarta rodada, diante do Fluminense, no dia 6 de fevereiro, em Brasília.
> Veja a tabela do Cariocão
Hoje, o Fla deve ir a campo com: ​Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.
Crédito: PauloSousadevecomandaroFlamengoapartirdaquartarodadadoCarioca(Foto:FelipePatino/Flamengo

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