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Paulo Sousa explica 'sim' ao Flamengo, 'o maior clube do mundo': 'Desafio extraordinário'

Novo treinador do Flamengo desembarca no Rio de Janeiro, junto com sua comissão técnica, nesta sexta-feira e inicia os trabalhos no Ninho do Urubu...
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Publicado em 

06 jan 2022 às 11:53

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:53

Em sua primeira entrevista após ser anunciado como técnico do Flamengo, Paulo Sousa explicou porque resolveu deixar a seleção da Polônia para aceitar o desafio de dirigir o Rubro-Negro, com quem assinou contrato de duas temporadas. Confira abaixo o que disse o treinador ao canal português "RTP".- A explicação é que eu tomo decisões e eu sempre demonstrei que não tenho receio em tomar decisões. Esta foi minha decisão exclusivamente para treinar o maior clube do mundo. É um projeto que acabou. Estou muito focado no que é o Flamengo, a exigência e este desafio extraordinário - disse, antes de seguir:
- Apareceram vários clubes durante o período em que eu treinei a seleção polonesa, mas não apareceu 'um Flamengo'. (O desafio) é conquistar para poder, cada vez mais, unir este universo que é o Flamengo - finalizou Paulo.
A entrevista completa de Paulo Sousa ao canal "RTP" vai ao ar nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília). O treinador e sua comissão técnica embarcam nesta noite, em Lisboa, e chegam ao Rio de Janeiro às 6h30 de sexta. A tendência é que sigam diretamente para o Ninho do Urubu, onde conhecerão, enfim, a estrutura e parte do elenco que já está treinando para o início do Carioca.
Crédito: OportuguêsPauloSousaassinoupordoisanoscomoFlamengo(Foto:Divulgação/Flamengo

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