Paulo Sousa esclarece situação de Isla no Flamengo: 'Resolveu o que tinha de ser resolvido'

A goleada do Flamengo sobre o Bangu, por 6 a 0 no Maracanã, teve vários destaques individuais, como Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira, mas também marcou o retorno de Isla aos jogos. Depois de ser multado e vetado do clássico com o Vasco por um episódio de indisciplina, o lateral-direito foi acionado por Paulo Sousa na etapa final e acabou contribuindo com uma assistências. Após a partida, o treinador português esclareceu a situação do jogador no elenco.- O Isla falou com a diretoria, resolveu o que tinha que ser resolvido, foi multado. No dia a dia, é um jogador que chega em tempo aos treinos e treina com o máximo de profissionalismo. Entrou bem (contra o Bangu), deu uma assistência. É um jogador importante como todos outros. Tem que estar pronto para ajudar o Flamengo a vencer todos jogos - afirmou o técnico Paulo Sousa. Após o reencontro com o Maracanã, o elenco do Flamengo já trabalha neste domingo. Na quarta, inicia as semifinais do Campeonato Carioca. O adversário será o Botafogo ou o Vasco, que definem a classificação neste domingo.