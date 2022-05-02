Paulo Sousa esclarece o que espera de Pedro no Flamengo: 'É muito simples'

Após quebrar seu maior jejum de gols pelo Flamengo, Pedro deixou o futuro em aberto: "No meio do ano vamos ver o que é melhor para todos", declarou. Deixando clara a insatisfação pelos poucos minutos na temporada, o camisa 21, além de falar na saída de campo, publicou mensagem à torcida. Assim, o treinador Paulo Sousa foi questionado sobre a situação do atleta no elenco. Vocês, analistas e críticos, tem que perguntar a eles. Em relação a nós, é muito simples: tem jogado praticamente todos os jogos, outros mais, outros menos. É um jogador que nós procuramos, como todos os outros, oferecer todas as condições para desenvolver o seu trabalho e ajudar o Flamengo ao máximo. Tem que estar pronto, como ele esteve, como tem estado, para nos ajudar.Em 22 partidas do Flamengo sob o comando de Paulo Sousa na temporada, o atacante Pedro foi utilizado em 18, sendo titular sete vezes. O camisa 21 ficou em campo 45 minutos ou mais em campo apenas nove vezes: Altos-PI, Athletico, Vasco, Bangu, Resende, Botafogo, Madureira, Audax e Boavista.