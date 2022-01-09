Paulo Sousa entrou no circuito por permanência de Thiago Maia; Flamengo perto de oficializar compra

Atuando no Flamengo por empréstimo desde 2020, Thiago Maia já tem acerto para ser contratado em definitivo pelo clube desde o início deste ano. O meia, inclusive, já assinou a rescisão com o Lille, da França, e deve assinar o novo contrato com o Rubro-Negro até terça-feira. Segundo o jogador, Paulo Sousa teve papel importante para que o desfecho fosse esse, como o ele desejava.- A assinatura está muito próxima, acredito que segunda ou terça eu consiga assinar. Assinei a rescisão com o Lille. Estou muito feliz, era meu objetivo e desejo ficar. Agora possa retribuir dentro de campo, jogar e ganhar vários títulos pelo Flamengo. Meu sonho está realizado - afirmou Thiago Maia em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande, antes de complementar:

- Até então, eu não ia ficar. Foi uma conversa bem dura, mas o Paulo chegou, tivemos uma conversa. É um cara bem acessível, me quer no clube e tem uma grande parte nisso também.

Assim, Thiago Maia é aguardado nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, para a reapresentação do elenco principal do Flamengo. O clube pagará cerca de R$ 25,5 milhões ao Lille por 50% dos direitos econômicos do meia de 24 anos, que assinará por quatro temporadas. Confira mais informações da negociação aqui!

Nesta segunda, Thiago Maia e os demais jogadores terão o primeiro contato com o treinador português e a comissão técnica. Na entrevista ao canal do Venê Casagrande, Thiago disse como foi o primeiro contato com Paulo Sousa.

- Fizemos uma chamada de vídeo, foi bem legal. Fiquei bem confiante, feliz. Espero que 2022 seja bem diferente de 2021. Ainda não (falou como pretende utilizar o meia em campo). Perguntou como eu estava, se estava sentindo minha lesão, se estava treinando, fortalecendo o joelho. Foi uma conversa legal - comentou Thiago, projetando o ano e falando sobre sua condição física:

- Tudo certo. 100%. A expectativa é a melhor possível. Sei que no final de 2021 fiquei devendo um pouco, aconteceram várias coisas, mas ano novo, vida nova.