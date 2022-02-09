Paulo Sousa é regularizado e pode comandar o Flamengo na Supercopa

Já comandando o Flamengo no Campeonato Carioca, Paulo Sousa teve seu contrato regularizado junto à CBF, nesta quarta, e está apto a dirigir o time na Supercopa do Brasil, em 20 de fevereiro na Arena Pantanal, contra o Atlético-MG. O Flamengo disputa três jogos do Estadual antes de embarcar para Cuiabá.O nome de Paulo Sousa foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta. Para atuar no Estadual, esta regularização não é necessária, mas para as competições nacionais, como a Supercopa do Brasil, é. Campeão do torneio em 2020 e 2021, o Flamengo busca o tricampeonato contra o Galo.O mesmo acontece com os jogadores. Fabrício Bruno, zagueiro apresentado nesta segunda-feira, e possíveis reforços contratados até a data do jogo, precisam estar regularizados junto à CBF, até o dia 20, para serem inscritos e ficarem à disposição do Mister Paulo Sousa na disputa pelo título em Cuiabá.