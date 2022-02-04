Paulo Sousa e mais cinco: Flamengo domina a seleção da 3ª rodada do Carioca

Atualmente na segunda colocação do Carioca, o Flamengo dominou a "Seleção da Galera", promovida pela Ferj, da 3ª rodada do Estadual. Além do técnico Paulo Sousa, estreante, o clube tem Hugo Souza, Matheuzinho, Noga, Thiago Maia e Vitinho como representantes no time, divulgado nesta sexta-feira. Eles foram destaques na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, quarta última.
Formada através de votação popular, a equipe ainda conta com Anderson Conceição (Vasco), Edimar (Vasco), Martinelli (Fluminense), Raí (Botafogo) e Raniel (Vasco). Veja abaixo a formação selecionada: > Veja a tabela do Cariocão
O Flamengo, agora, volta a campo para o clássico contra o Fluminense, a ser realizado às 16h deste domingo, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Estadual. O LANCE! acompanha o jogo em Tempo Real.