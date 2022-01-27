Paulo Sousa e comissão técnica interagem com a torcida do Flamengo na estreia do Carioca

O Flamengo fez sua estreia na temporada nesta quarta, diante da Portuguesa pelo Carioca, com uma equipe alternativa sob o comando de Fabio Matias, técnico do Sub-20. Contudo, Paulo Sousa e a nova comissão técnica tiveram o primeiro contato com a torcida rubro-negra. Os profissionais estiveram no Estádio Luso-Brasileiro e, de um camarote, interagiram com a Nação.Paulo Sousa chegou acompanhado de Juan ao estádio e, no acesso à área destinada aos profissionais do Flamengo, atendeu o pedido e tirou foto com alguns torcedores. Paulo Grilo, Manuel Cordeiro, Lluis Sala, António Gomez e Victor Sanchez se juntaram ao treinador, no camarote, em seguida. Antes da bola rolar, foram à janela e retribuíram o apoio da torcida. Paulo Sousa fez até um coração com as mãos.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNesta quinta, Paulo Sousa volta a comandar atividade da equipe principal, às 8h, no Ninho do Urubu. A programação é para que o técnico português esteja na área técnica do Flamengo pela primeira vez no clássico contra o Fluminense, em 6 de fevereiro. Até lá, Fabio Matias, do Sub-20, comanda o time contra Volta Redonda, neste sábado, Boavista, em 2 de fevereiro.