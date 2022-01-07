Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulo Sousa, do Flamengo, conhece o Ninho do Urubu

Depois de desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o novo técnico do Flamengo conheceu o CT do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 11:24

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:24

Em casa: depois de desembarcar no Rio, o novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa conheceu o Ninho do Urubu. Ainda no aeroporto, inclusive, o treinador elogiou a instalação e destacou a importância das boas condições do CT para o trabalho e o nível de performance dos jogadores.> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, no Rio- Em termos de CT, depois vou verificar quando saímos daqui, tudo aquilo que me foi mostrado, as condições são extraordinárias, com vários recursos humanos com muita competências, o que nos permite poder fazer o melhor trabalhar, direcionando o jogador a poder ter o máximo de performance. Seja nas sessões do treino diárias, seja nos jogos. Expectativas: inspirar, conquistar e unir toda a torcida à volta das vitórias - disse Paulo Sousa, à Fla TV. O elenco do Flamengo, fora os 15 atletas que já iniciaram os treinos, se reapresentam na segunda-feira, dia da apresentação de Paulo Sousa. Nesse sentido, o treinador falou sobre o planejamento e ressaltou a importância de ter tudo "organizado" e "planificado" para o trabalho com o grupo, que se inicia no dia 10.
- A qualidade individual dos vários protagonistas, não só do elenco, mas de todos os departamentos, não é sinônimo de vitórias. Ou seja, temos responsabilidade para trabalhar mais do que os outros para mostrar essa qualidade. A partir de hoje vamos fazer com que os jogadores, quando cheguem na segunda-feira, possam ter tudo organizado, planificado para começarmos a impor ideias, trabalharmos as ideias para estarmos preparados para este início - explicou Paulo Sousa, à Fla TV, no aeroporto.
Crédito: PauloSousajátiroufotoscomoManto(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados