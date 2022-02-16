Paulo Sousa cita Willian Arão e, após vitória do Flamengo, afirma: 'Conquistada pela superação'

Assim como Everton Ribeiro e Willian Arão, autores dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, o técnico Paulo Sousa admitiu as dificuldades do Flamengo no Conselheiro Galvão, como as condições do gramado e o calor, e ressaltou a "superação" e a "vontade de vencer" da equipe. O treinador, inclusive, citou o camisa 5: à FlaTV "Há jogos que mesmo não jogando bem temos que vencer".- Já prevíamos um jogo super difícil e num horário diferente do que vínhamos tendo. Um campo duro, grama difícil. Sabíamos que teríamos muito duelos. Logo de início sofremos um gol, e tudo isso criou muito mais dificuldades e ansiedade aos nossos jogadores. A vitória foi conquistada sobretudo pela superação e pelo querer vencer. Usando uma frase do Arão antes do jogo: "Há jogos que mesmo não jogando bem temos que vencer" - afirmou o treinador. Confira, abaixo, outras declarações do técnico Paulo Sousa, que respondeu perguntas apenas da equipe da FlaTV após a partida desta quarta-feira.Avaliação das atuações decisivas de Everton Ribeiro e Willian Arão
Mais do que os gols e por ter esse impacto nos gols foi aquilo que eles trouxeram à equipe. Aquilo que entenderam o que o jogo vinha pedindo para podermos criar oportunidades e conseguir concretizar para vencer o jogo. Fomos felizes nessas mudanças, mas qualquer jogador poderia... Pedro teve duas oportunidades no segundo tempo para além das que teve no primeiro tempo.
Insatisfação de Pedro pelas chances desperdiçadas
Ele não estava muito contente porque sabe que tem de fazer gols. Faz parte de sua posição, mas trabalhou, conseguiu dar profundidade ao time, criou espaço para outros e felizmente conseguimos vencer.