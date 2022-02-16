Paulo Sousa cita Willian Arão e, após vitória do Flamengo, afirma: 'Conquistada pela superação'

Assim como Everton Ribeiro e Willian Arão, autores dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, o técnico Paulo Sousa admitiu as dificuldades do Flamengo no Conselheiro Galvão, como as condições do gramado e o calor, e ressaltou a "superação" e a "vontade de vencer" da equipe. O treinador, inclusive, citou o camisa 5: à FlaTV "Há jogos que mesmo não jogando bem temos que vencer".- Já prevíamos um jogo super difícil e num horário diferente do que vínhamos tendo. Um campo duro, grama difícil. Sabíamos que teríamos muito duelos. Logo de início sofremos um gol, e tudo isso criou muito mais dificuldades e ansiedade aos nossos jogadores. A vitória foi conquistada sobretudo pela superação e pelo querer vencer. Usando uma frase do Arão antes do jogo: "Há jogos que mesmo não jogando bem temos que vencer" - afirmou o treinador. Confira, abaixo, outras declarações do técnico Paulo Sousa, que respondeu perguntas apenas da equipe da FlaTV após a partida desta quarta-feira.Avaliação das atuações decisivas de Everton Ribeiro e Willian Arão