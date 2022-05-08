Paulo Sousa cita trajetória de Jorge Jesus no Flamengo e manda recado

Paulo Sousa deu explicações após o Flamengo sair derrotado para o Botafogo por 1 a 0, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, na manhã deste domingo. E, além das justificativas para o revés, conforme se esperava, foi questionado a respeito das declarações bombásticas de Jorge Jesus ao longo da última semana. O treinador comentou que respeita a trajetória de Jorge Jesus, enaltecido pela torcida do Fla nesta manhã, com o cântico "Olê, olê, olê, Mister, Mister!" e desejou-lhe "paz" e "sucesso".

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- É um treinador que eu respeito, a história do Flamengo, a importância da história no Flamengo, a história que o Jorge conseguiu no Flamengo em 2019, mas também temos que respeitar Carpegiani, que ganhou talvez o título mais importante da história do clube (em referência ao Mundial, em 1981). Ao Jorge, especificamente, só peço a Deus que o abençoe, e que ele, do fundo do meu coração, tenha saúde, paz consigo mesmo e sucesso - falou, em entrevista coletiva, emendando a respeito da interação com a diretoria após Jesus ter revelado que deseja voltar ao Flamengo:

- Não vou relatar nossa conversa. É um ano sensível e de ruptura. Temos que dar consistência. É por aí que temos que ir

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Agora, com apenas cinco pontos somados no Brasileirão, o Flamengo terá um compromisso pela Copa do Brasil. O time de Paulo Sousa recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1.