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Paulo Sousa chega cedo ao CT e dá sequência à preparação para a pré-temporada do Flamengo

Após desembarcar no Rio de Janeiro e conhecer o Ninho do Urubu na sexta-feira, o técnico Paulo Sousa retornou ao CT logo na manhã de sábado, dando sequência à programação...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 12:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:20

Sem tempo para descanso. Após vir de Lisboa, desembarcar no Rio de Janeiro nas primeiras horas de sexta-feira e ir direto ao Ninho do Urubu, Paulo Sousa retornou ao local na manhã deste sábado, dando sequência à preparação para a pré-temporada do Flamengo. O técnico português chegou ao CT às 8h.Paulo Sousa, junto de sua comissão técnica, vem trabalhando desde antes da chegada ao Brasil. Os profissionais trocaram informações sobre o elenco e a estrutura do clube e, agora, seguem preparado as atividades a serem realizadas pelo elenco a partir de segunda, quando o elenco principal se reapresentará.
Neste sábado, o grupo que está trabalhando sob o comando de Maurício Souza também treinou pela manhã. São 14 atletas que formarão a base do time nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Além deles, Gabriel Barbosa já está realizando atividades no Ninho. O atacante, que antecipou o fim da férias, foi o primeiro dos principais nomes do elenco a conhecer Paulo Sousa. Confira aqui!
Crédito: PauloSousachegouparacomandaroFlamengonaspróximastemporadas(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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