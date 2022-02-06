Paulo Pezzolano vai encerrar testes e promete time titular no Cruzeiro até o fim do Campeonato Mineiro

O rodizio do Cruzeiro está prestes a acabar. As experiências promovidas pelo técnico Paulo Pezzolano vão se encerrar em breve. Quem garante é o próprio treinador, que revelou ter um time considerado titular até o fim do Campeonato Mineiro.

-Sempre na cabeça do treinador tem o time titular. No momento eu ainda não tenho o onze. Agora eu tenho 20 titulares. Ainda temos que ver bem. Temos um time base na cabeça, mas estamos olhando quem pode jogar em qual posição. Vamos saber quando teremos oportunidade de ver os titulares. Eu quero já fechar o Mineiro com um time mais perto do 11 titular-disse.

O comandante afirmou também que mesmo que venha algum tropeço pelo caminho, não irão alterar o planejamento. Pezzolano tem contado com o apoio incondicional da direção da Raposa para poder fazer os testes sem sofrer pressões por resoltados. -Ainda estamos começando a trabalhar. Não vai ser porque no jogo passado perdemos, que já vamos mudar, definir time titular. Estamos vendo todos os jogadores. Contra a Caldense, colocamos de novo Geovanne de lateral direito, colocamos o Daniel. O Adriano quis colocar de titular como volante, depois trocou com Marco Antônio. Vamos seguir analisando-comentou.

Sob o comando do uruguiao, em quatro partidas, o Cruzeiro teve três vitórias e uma derrota. Em nenhuma partida Pezzolano repetiu o time, utilizando 25 jogadores, gerando algumas críticas ao seu trabalho.