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Paulo Pezzolano é punido pelo TJD-MG e pode ficar de fora da final do Mineiro. Cruzeiro vai recorrer

O treinador foi suspenso por quatro jogos por incidentes no jogo contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro  ...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 12:10

Publicado em 29 de Março de 2022 às 12:10

O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano,foi julgado na pelo TJD-MG, pelos incidentes no jogo contra o Atlético-MG, no dia 6 de março Ele foi condenado a quatro jogos de gancho e, pore enquanto, ficará de fora do duelo da Raposa contra o Atlético-MG, pela final do Campeonato Mineiro, neste sábado, 2 de abril, no Mineirão.
A Raposa vai recorrer da decisão e tentar um efeito suspensivo para que o treinador possa comandar o time em campo.
O uruguaio foi denunciado no Artigo 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A punição varia de multa de R$ 100 a R$ 100 mil, até a suspensão de um a seis jogos.Pezzolano teria chamado o árbitro do jogo, Igor Junio Benevenuto, de 'ladrão", mesmo estando suspenso, por uma expulsão no jogo contra o Villa Nova.
- Árbitro ladrão, vocês são todos ladrões, olha o que vocês fizeram, quero falar com o árbitro, esse ladrão!
Crédito: TreinadordaRaposafoidenunciadonoArtigo243doCódigoBrasileirodeJustiçaDesportivaefoipunidocomquatrojogosdesuspensão-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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