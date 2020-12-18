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Paulo Magro, presidente da Chapecoense, é internado em UTI

Mandatário do Verdão do Oeste apresenta quadro de piora após diagnóstico positivo para Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 14:26

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 14:26

Crédito: Márcio Cunha/ACF
O presidente da Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed na cidade de Chapecó em decorrência de uma piora no quadro clínico do diagnóstico de Covid-19.
A informação foi confirmada pelo clube através de nota oficial emitida nessa sexta-feira (18) onde maiores detalhes sobre o quadro clínico do dirigente não foram passados.
- A Associação Chapecoense de Futebol informa que o seu presidente, Paulo Ricardo Magro, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Unimed, sob cuidados e tratamento. Neste momento - em nome dos familiares e colaboradores- o clube pede aos torcedores e à toda comunidade chapecoense que reforcem as orações pela rápida recuperação do presidente - menciona a nota do Verdão do Oeste.
No mês de julho desse ano, a Chapecoense passou por uma verdadeira onda de casos onde 14 integrantes entre atletas e funcionários testaram positivo para a doença que, no Brasil, já vitimou mais de 184 mil pessoas em meio aos 7,1 milhões de casos confirmados.

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