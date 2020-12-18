Paulo Magro, presidente da Chapecoense, é internado em UTI

Crédito: Márcio Cunha/ACF

O presidente da Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed na cidade de Chapecó em decorrência de uma piora no quadro clínico do diagnóstico de Covid-19.

A informação foi confirmada pelo clube através de nota oficial emitida nessa sexta-feira (18) onde maiores detalhes sobre o quadro clínico do dirigente não foram passados.

- A Associação Chapecoense de Futebol informa que o seu presidente, Paulo Ricardo Magro, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Unimed, sob cuidados e tratamento. Neste momento - em nome dos familiares e colaboradores- o clube pede aos torcedores e à toda comunidade chapecoense que reforcem as orações pela rápida recuperação do presidente - menciona a nota do Verdão do Oeste.