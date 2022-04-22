Paulistão Sub-17, Brasileirão e NBB: saiba a programação do Corinthians no final de semana

Em campanha contra a violência, disseminação de ódio e fake news no ambiente do futebol, o Corinthians informou que nenhuma postagem será feita pelas redes sociais do clube e nenhuma ação de comunicação será realizada até às 10h de segunda-feira (25), mas os próximos três dias do clube serão agitados.
O primeiro compromisso do Timão será pelo Campeonato Paulista Sub-17, no sábado (23), às 11h, contra o Metropolitano, no Estádio Municipal General Aldévio Barbosa de Lemos, no bairro do Campo Limpo, em São Paulo.
Com uma vitória, o Time do Povo está em 3º lugar no Grupo 9, que também conta com Audax, Juventus e o GE Osasco.
O segundo compromisso do Corinthians no dia é o Dérbi contra o Palmeiras, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e será disputado na Arena Barueri.
O alvinegro paulista lidera o Brasileirão com seis pontos, após vitórias por 3 a 1 diante do Botafogo, na rodada inaugural, no Nilton Santos, e o 3 a 0 aplicado no Avaí na Neo Química Arena.
Na segunda-feira (25), às 16h, o Corinthians feminino vai até o estádio Martins Pereira, em São José do Rio Preto, enfrentar o São José, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro vitórias e dois empates, as Brabas ocupam a terceira colocação na tabela, atrás do Internacional e Palmeiras.
10 minutos após o início do jogo no Brasileirão feminino, a bola sobe no ginásio poliesportivo H. Villaboim para Pinheiros e Corinthians, em confronto válido pela segunda partida das oitavas de final da NBB. No primeiro jogo, o Timão foi derrotado por 80 a 78.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CORINTHIANS ATÉ SEGUNDA-FEIRA (25)
23/04 - 11h - Metropolitano X Corinthians - Paulistão Sub-1723/04 - 16h - Palmeiras X Corinthians - Campeonato Brasileiro25/04 - 16h - São José-SP X Corinthians - Campeonato Brasileiro feminino25/04 - 16h10 - Pinheiro X Corinthians - NBB