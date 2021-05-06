Paulistão, Liga Europa... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (6) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos se enfrentam às 21h, no Allianz Parque. O clássico será transmitido pelo Premiere.
FASE DE GRUPOS DISPUTADA! CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTAQuando o assunto é futebol internacional, o dia marca a definição dos finalistas da Liga Europa. Pelo segundo jogo da semifinal do torneio, o Arsenal recebe o Villarreal, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. No jogo de ida, na Espanha, o time da casa venceu por 2 a 1. A partida será transmitida pela ESPN Brasil.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h30 - Benfica x Porto Campeonato Português Onde assistir: ESPN 2
16h - Arsenal x Villarreal Liga Europa Onde assistir: ESPN Brasil
16h - Roma x Manchester United Liga Europa Onde assistir: Fox Sports19h - Junior Barranquila x Fluminense Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports, Facebook Watch
19h - Always Ready x Deportivo Táchira Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Arsenal de Sarandí x Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Grêmio x Aragua Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Libertad x Atlético-GO Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV 20h - São Bento x Inter de Limeira Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV, Premiere
20h - Grêmio Novorizontino x Botafogo-SP Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
21h - Atlético Nacional x Argentinos Juniors Copa LibertadoresOnde assistir: Facebook Watch
21h - Palmeiras x Santos Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
21h30 - San Lorenzo x 12 de Octubre Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - La Equidad x Lanús Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Peñarol x River Plate-PAR Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Sport Huancayo x Corinthians Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV 22h15 - Ferroviária x Ituano Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV, Premiere
23h - Deportivo La Guaira x América de Cali Copa Libertadores Onde assistir: Facebook Watch