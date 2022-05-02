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Paulinho, do Corinthians, rompe o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Meia saiu ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0, contra o Fortaleza...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:50
O meia Paulinho, do Corinthians, passou por exames de imagens nesta segunda-feira (2) e foi constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador se lesionou durante a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Brasileirão.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012
Sob os cuidados do departamento médico do Timão, o atleta iniciou tratamento e passará por uma intervenção cirúrgica com data ainda a confirmar.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores
Paulinho saiu aos 26 minutos do primeiro tempo na vitória por 1 a 0 contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Em uma disputa normal na intermediária defensiva, o camisa 15 caiu para trás e o joelho fincou no gramado.
O meia do Alvinegro chorou bastante após a queda e foi acolhido pelos seus companheiros na chegada ao banco de reservas. O jogador foi diretamente para o vestiário.
O Corinthians não estipulou o prazo de recuperação do meia, mas normalmente, o tempo necessário para voltar a jogar após um rompimento do ligamento cruzado anterior de joelho é de seis até oito meses. Assim, Paulinho deve perder o restante da temporada.
Crédito: PaulinhoemaçãocontraoLeãodoPici(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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