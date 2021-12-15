Paulinho chega ao Corinthians e manda recado para a Fiel: 'O guerreiro voltou!'

Nesta quarta-feira, os torcedores do Corinthians foram agraciados com a notícia da volta de Paulinho ao clube após quase nove anos. O tão esperado anúncio foi feito com várias peças de marketing do clube em parceria com a Taunsa, nova patrocinadora. Entre esses materiais, foi divulgado um vídeo em que o meio-campista manda um recado forte para a Fiel ficar animada.

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Desde 2013 longe do futebol brasileiro, quando encerrou sua primeira passagem pelo Timão, o meio-campista dizia que voltaria a defender a camisa alvinegra e cumpriu sua promessa neste fim de 2021. Com esse espírito, ele avisou a torcida que "o guerreiro voltou" e que em 2022 "o bicho vai pegar".

- Fala Fiel! Paulinho falando aqui! O guerreiro está de volta! Ano que vem o bicho vai pegar, conto com a presença de vocês. Vamos que vamos. Tamo junto! Ótimo fim de ano para vocês! - declarou o corintiano em vídeo.A chegada de Paulinho teve ajuda da Taunsa, nova patrocinadora do clube, em parceria que prevê a participação da empresa em conteúdos, propriedades físicas e digitais do clube, além de ativações a serem divulgadas em breve. Na nota de divulgação do patrocínio, o meio-campista também falou da viabilização de seu retorno e aproveitou para declarar seu amor ao Corinthians