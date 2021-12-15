Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulinho chega ao Corinthians e manda recado para a Fiel: 'O guerreiro voltou!'

Meio-campista gravou uma mensagem aos torcedores do Timão na sede do clube, no Parque São Jorge, nesta quarta-feira, e prometeu que no ano que vem "o bicho vai pegar"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 13:32

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 13:32

Nesta quarta-feira, os torcedores do Corinthians foram agraciados com a notícia da volta de Paulinho ao clube após quase nove anos. O tão esperado anúncio foi feito com várias peças de marketing do clube em parceria com a Taunsa, nova patrocinadora. Entre esses materiais, foi divulgado um vídeo em que o meio-campista manda um recado forte para a Fiel ficar animada.
TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Desde 2013 longe do futebol brasileiro, quando encerrou sua primeira passagem pelo Timão, o meio-campista dizia que voltaria a defender a camisa alvinegra e cumpriu sua promessa neste fim de 2021. Com esse espírito, ele avisou a torcida que "o guerreiro voltou" e que em 2022 "o bicho vai pegar".
- Fala Fiel! Paulinho falando aqui! O guerreiro está de volta! Ano que vem o bicho vai pegar, conto com a presença de vocês. Vamos que vamos. Tamo junto! Ótimo fim de ano para vocês! - declarou o corintiano em vídeo.A chegada de Paulinho teve ajuda da Taunsa, nova patrocinadora do clube, em parceria que prevê a participação da empresa em conteúdos, propriedades físicas e digitais do clube, além de ativações a serem divulgadas em breve. Na nota de divulgação do patrocínio, o meio-campista também falou da viabilização de seu retorno e aproveitou para declarar seu amor ao Corinthians
- Fico muito feliz de poder voltar a atuar com a camisa do Corinthians, o clube que eu amo e que foi o pilar de toda a minha carreira. Quero agradecer ao Grupo Taunsa por nos ajudar a viabilizar minha vinda e por acreditar no maior clube do Brasil. Agora é voltar a jogar ao lado da Fiel com a certeza de que vamos fazer história juntos de novo - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados