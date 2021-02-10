Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Paulão, zagueiro do Fortaleza, projeta reencontro com o Vasco: 'Tenho muitas lembranças de São Januário'
futebol

Paulão, zagueiro do Fortaleza, projeta reencontro com o Vasco: 'Tenho muitas lembranças de São Januário'

Pelo Cruz-Maltino, zagueiro disputou 47 partidas e pediu a rescisão de contrato em julho de 2018. Equipes se enfrentam nesta quarta, no Castelão, na luta contra o rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 15:35

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:35

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC
O confronto entre Vasco e Fortaleza desta quarta, no Castelão, às 19h15 (de Brasília), será decisivo para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão. Um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que apenas um ponto separa os times na tabela. A partida também será marcada pelo reencontro do zagueiro Paulão, do Leão do Pici, com o Gigante da Colina.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro Em entrevista ao Lance!, o zagueiro relembrou com carinho a sua passagem pelo time de São Januário e disse que o elenco do Fortaleza está focado em se distanciar de vez da zona de rebaixamento e permanecer na elite do futebol brasileiro. O atleta fez 47 jogos com a camisa cruz-maltina e pediu a rescisão de contrato em julho de 2018.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Aqui no Fortaleza estamos focados em aumentar ainda mais a distância da zona de rebaixamento. Será um reencontro de carinho e respeito pelos profissionais do Vasco e pelo clube, mas sem deixar de lado os objetivos do nosso grupo. Estamos muito motivados e queremos terminar o campeonato em uma situação melhor do que nos encontramos. A vitória contra o Coritiba foi de extrema importância para conseguirmos enxergar os próximos desafios com um pouco mais de tranquilidade, porém sem perder o foco e sempre buscando melhorar o desempenho da equipe - destacou.
- Sair da zona na última rodada era nosso grande objetivo. Trabalhamos muito e conseguimos fazer um bom jogo contra o Coritiba, que nos trouxe a vitória e nos proporcionou um pouco mais de tranquilidade, podemos respirar um pouco para seguir buscando a maior distância possível da zona - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados