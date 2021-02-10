Paulão, zagueiro do Fortaleza, projeta reencontro com o Vasco: 'Tenho muitas lembranças de São Januário'

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

O confronto entre Vasco e Fortaleza desta quarta, no Castelão, às 19h15 (de Brasília), será decisivo para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão. Um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que apenas um ponto separa os times na tabela. A partida também será marcada pelo reencontro do zagueiro Paulão, do Leão do Pici, com o Gigante da Colina.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro Em entrevista ao Lance!, o zagueiro relembrou com carinho a sua passagem pelo time de São Januário e disse que o elenco do Fortaleza está focado em se distanciar de vez da zona de rebaixamento e permanecer na elite do futebol brasileiro. O atleta fez 47 jogos com a camisa cruz-maltina e pediu a rescisão de contrato em julho de 2018.

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- Aqui no Fortaleza estamos focados em aumentar ainda mais a distância da zona de rebaixamento. Será um reencontro de carinho e respeito pelos profissionais do Vasco e pelo clube, mas sem deixar de lado os objetivos do nosso grupo. Estamos muito motivados e queremos terminar o campeonato em uma situação melhor do que nos encontramos. A vitória contra o Coritiba foi de extrema importância para conseguirmos enxergar os próximos desafios com um pouco mais de tranquilidade, porém sem perder o foco e sempre buscando melhorar o desempenho da equipe - destacou.