Patrocinador promoverá campanha com torcedores do Santos no clássico contra o Palmeiras

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A SumUp criou campanha "#TaComSantos" para incentivar torcida do Santos no clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo, o uniforme do Santos trará estampada a hashtag da iniciativa e as camisas de todos os atletas do time terão os nomes de torcedores do Peixe. A campanha tem o objetivo de convidar os torcedores a entrar em campo com o time e reafirma o apoio da empresa ao Peixe, onde e como ele estiver.- Nesta campanha, convidamos os torcedores a entrar em campo com o Peixe e seguir apoiando o clube - afirma Vanessa Martins, líder de criação da SumUp e uma das idealizadoras da ação.

No campo, a camisa 10, que consagrou Marta e Pelé, não será usada por nenhum jogador. Ela será, simbolicamente, dada à toda a torcida do Santos, que deve encher a Vila: pela primeira vez desde o início da pandemia, aliás, o estádio poderá funcionar com 100% da capacidade.

- O número mais importante do Peixe vai ser ‘vestido’ por quem faz a diferença em todos os jogos: a torcida - explica Vanessa.Ainda como parte da campanha, os torcedores selecionados serão convidados para assistir ao jogo em um camarote da Vila Belmiro, o estádio do Alvinegro Praiano – o espaço, aliás, terá protocolos para minimizar as chances de impacto pela Covid-19. Além disso, os escolhidos gravarão vídeos motivacionais para os jogadores do Peixe.