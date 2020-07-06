Patrocinador do Corinthians estuda mudar cor de logomarca no uniforme

Crédito: Reprodução/Twitter

O Banco BMG, patrocinador máster do Corinthians, estuda mudar a logomarca da empresa no uniforme da equipe. Atualmente de cor laranja, a torcida do Timão pediu a mudança do logo para preto e branco, em razão das cores do clube. A campanha fez sucesso, com o uso da ##BMGEmPretoEBranco, ficando nos trending topics do Twitter na noite do último domingo. Os torcedores fizeram um modelo da nova camisa já com as novas cores do patrocínio.

Procurado pela reportagem do LANCE!, a assessoria do Banco BMG enviou a seguinte nota:

"Desde o lançamento do novo manto do Corinthians, no domingo (5), em homenagem à equipe campeã do Brasileirão de 1990, o Banco BMG observou um gigantesco movimento da Fiel Torcida com o mote #BMGEmPretoEBranco. Sempre atento às demandas dos corinthianos, conhecidos pelo seu espírito de fé, garra e determinação, o BMG avalia uma campanha para atender aos anseios da Fiel."