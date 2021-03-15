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Patrocinador brinca após vitória do Fluminense: 'Bora comemorar jogando um cassino online'

Betmotion fez post em rede social com possível referência ao episódio de Gabriel Barbosa, flagrado em cassino em São Paulo na madrugada deste domingo...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 22:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 22:01
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Após a vitória por 1 a 0 do Fluminense contra o Flamengo, neste domingo, a Betmotion, patrocinadora do Tricolor, fez um post no Twitter para comemorar o resultado. Na publicação, a empresa brincou em possível referência ao atacante do Fla, Gabriel Barbosa, flagrado em cassino em São Paulo e conduzido pela polícia para delegacia. O jogo foi válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.
> ATUAÇÕES: Igor Julião faz golaço e salva Fluminense em estreia de Roger
- Bora comemorar a vitória do Flu jogando um CASSINO ONLINE - escreveu a marca.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
A Betmotion patrocina o Fluminense desde o dia 3 de fevereiro e está estampando o “selo peito” de camisas do time masculino profissional. A empresa atua em várias frentes e trabalha com mais de 40 provedores, possuindo mais de 3.500 jogos em diferentes áreas, como apostas esportivas, bingo e cassino, entre outras atividades. Com o resultado, o Fluminense consegue a primeira vitória no Campeonato Carioca e deixa a lanterna da competição. O Tricolor agora está na oitava colocação, com três pontos em três jogos. A próxima partida do Flu será contra o Bangu, sábado, às 21h05, pela quarta rodada do Estadual.

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