Patrocinador brinca após vitória do Fluminense: 'Bora comemorar jogando um cassino online'

Após a vitória por 1 a 0 do Fluminense contra o Flamengo, neste domingo, a Betmotion, patrocinadora do Tricolor, fez um post no Twitter para comemorar o resultado. Na publicação, a empresa brincou em possível referência ao atacante do Fla, Gabriel Barbosa, flagrado em cassino em São Paulo e conduzido pela polícia para delegacia. O jogo foi válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.

A Betmotion patrocina o Fluminense desde o dia 3 de fevereiro e está estampando o “selo peito” de camisas do time masculino profissional. A empresa atua em várias frentes e trabalha com mais de 40 provedores, possuindo mais de 3.500 jogos em diferentes áreas, como apostas esportivas, bingo e cassino, entre outras atividades. Com o resultado, o Fluminense consegue a primeira vitória no Campeonato Carioca e deixa a lanterna da competição. O Tricolor agora está na oitava colocação, com três pontos em três jogos. A próxima partida do Flu será contra o Bangu, sábado, às 21h05, pela quarta rodada do Estadual.