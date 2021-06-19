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futebol

Patrick renova contrato com o Inter até 2023

Volante era cobiçado no mercado e prolongou a sua permanência no Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 10:36

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:36

Crédito: Meio-campista está há três anos no Colorado (Ricardo Duarte/Internacional
Peça importante do Internacional nas últimas temporadas, o volante Patrick teve o seu contrato renovado até 2023.
O acordo foi muito comemorado nos bastidores do clube, já que o nome do meio-campista sempre está em alta em rivais nacionais.
Pressa
Antes da renovação, o contrato de Patrick terminava em dezembro, ou seja, ele estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube no mercado.
Desde a sua chegada ao Internacional, Patrick disputou 167 partidas e anotou 23 gols com a camisa do Colorado.

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