Patrick renova contrato com o Inter até 2023

Crédito: Meio-campista está há três anos no Colorado (Ricardo Duarte/Internacional

Peça importante do Internacional nas últimas temporadas, o volante Patrick teve o seu contrato renovado até 2023.

O acordo foi muito comemorado nos bastidores do clube, já que o nome do meio-campista sempre está em alta em rivais nacionais.

Pressa

Antes da renovação, o contrato de Patrick terminava em dezembro, ou seja, ele estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube no mercado.