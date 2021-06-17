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Patrick lamenta as chances perdidas pelo Inter contra o Atlético-MG

Volante citou que o time perdeu pelo menos dois gols claros e custou caro no fim do confronto...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:13

LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 00:13
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
O Inter voltou a ser derrotado nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o Atlético-MG, no Beira-Rio.
Um dos atletas do Colorado que mais lamentaram o placar foi o volante Patrick, que citou os gols perdidos pelos companheiros.
‘Jogo bom, disputado, de intensidade alta. Tivemos oportunidades de fazer dois gols claros no segundo tempo, infelizmente não concluímos em gol. Dificulta o resultado da partida. A equipe se comportou muito bem, fez um jogo contra um adversário muito forte, sabíamos que íamos ter que criar as jogadas para vencer, criamos, mas não fizemos o gol. Ficamos satisfeitos pela luta’, afirmou.
Recuperação
Agora, o Inter tenta juntar os cacos para voltar a campo no domingo, quando recebe o Ceará.

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