Patrick exalta a torcida do Bahia na luta contra o rebaixamento

Com a chegada de Guto Ferreira, o elenco do Bahia teve muita mudança e alguns jovens e ganharam espaço, entre eles, o volante Patrick.
Nesta sexta-feira, o garoto participou da entrevista coletiva e valorizou o torcedor do Bahia, que pode ser o diferencial do elenco.
‘Primeiro jogo como profissional com a torcida, então senti uma energia surreal. Podia ter maior capacidade, mas eu estava sentindo que tinha 50 mil pessoas, então foi uma energia surreal. Por isso que a gente conseguiu ir para a cima. A gente não conseguiu o resultado, mas esse apoio será fundamental’, afirmou.
Agora, com a torcida a seu favor, Patrick e Bahia esperam que o time possa somar três pontos contra a Chapecoense e assegurar com tranquilidade a permanência na elite do futebol nacional.