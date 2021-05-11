Patrick está perto de assinar novo contrato com o Internacional

Crédito: Meio-campista está há três anos no Colorado (Ricardo Duarte/Internacional

Em informação publicada pelo portal 'UOL', o meio-campista Patrick está próximo de estender o seu atual vínculo com o Internacional que tem duração até dezembro de 2022. >Situação do grupo do Inter na LibertadoresO Colorado sabe que, mesmo não tendo faixa etária compatível com o investimento de clubes europeus do primeiro pelotão (28 anos de idade, Patrick é um nome que tem mercado bastante amplo tanto fora como dentro do futebol nacional. Por isso, a ideia é conseguir manter uma das principais peças do plantel com o "trunfo" de oferecer a estabilidade de um contrato de três anos. ​

Desde janeiro de 2018 no clube gaúcho, o meio-campista teve um rápido processo de adaptação onde, mesmo com as constantes trocas de comando, seu caráter de titularidade raramente foi afetado. Por isso, ele acumula um histórico de 161 compromissos disputados com 23 gols marcados e um retrospecto de 85 vitórias, 39 empates e 37 derrotas.

Nesse momento, Patrick não pode ser utilizado por Ramírez em função de uma lesão muscular constatada na última semana que ele sentiu já na derrota por 1 a 0 para o Juventude no jogo de ida da semifinal do Gauchão. A tendência, segundo as avaliações feitas até o momento, é que ele siga como desfalque pelo menos dos próximos dois compromissos do Inter na temporada.