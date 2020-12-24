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Patrick de Paula treina sem restrições em reapresentação do Palmeiras

Verdão voltou aos treinos com importante reforço após o confronto com o América-MG, visando a partida contra o Red Bull Bragantino do próximo domingo (27)
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Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 15:50
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (24) na Academia de Futebol após o empate em 1 a 1 contra o América-MG pela primeira partida da Copa do Brasil. O clube já iniciou os trabalhos visando o confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.
A grande novidade do dia foi a volta definitiva de Patrick de Paula. O volante treinou sem restrições pela primeira vez desde a lesão sofrida na partida contra o Delfín, pelas oitavas de final da Libertadores, e está à disposição da comissão técnica para o próximo embate do maior campeão nacional.
Com a presença do camisa 5, os atletas do reservas do Verdão, incluindo aqueles que entraram no decorrer da partida contra o América-MG, fizeram um trabalho no campo, com ênfase na aproximação, posse de bola e marcação.Luiz Adriano foi o único que não participou integralmente da atividade, pois também realizou, na parte interna da Academia, um trabalho de complementação física.
>> ATUAÇÕES: Gómez é decisivo e leva melhor nota em empate do Palmeiras>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação
Os titulares, por outro lado, fizeram apenas trabalhos regenerativo nas instalações do Alviverde, não participando, assim, do treino técnico proposto por Abel Ferreira.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (27), às 18h15 (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

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