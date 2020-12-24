Patrick de Paula treina sem restrições em reapresentação do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (24) na Academia de Futebol após o empate em 1 a 1 contra o América-MG pela primeira partida da Copa do Brasil. O clube já iniciou os trabalhos visando o confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

A grande novidade do dia foi a volta definitiva de Patrick de Paula. O volante treinou sem restrições pela primeira vez desde a lesão sofrida na partida contra o Delfín, pelas oitavas de final da Libertadores, e está à disposição da comissão técnica para o próximo embate do maior campeão nacional.

Com a presença do camisa 5, os atletas do reservas do Verdão, incluindo aqueles que entraram no decorrer da partida contra o América-MG, fizeram um trabalho no campo, com ênfase na aproximação, posse de bola e marcação.Luiz Adriano foi o único que não participou integralmente da atividade, pois também realizou, na parte interna da Academia, um trabalho de complementação física.

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Os titulares, por outro lado, fizeram apenas trabalhos regenerativo nas instalações do Alviverde, não participando, assim, do treino técnico proposto por Abel Ferreira.