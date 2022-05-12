Patrick de Paula tem chance de recuperar espaço no Botafogo em jogo da Copa do Brasil

Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do Botafogo, tem chances de começar como titular na partida contra o Ceilândia, nesta quinta-feira, pela segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Com a classificação encaminhada, o técnico Luís Castro terá a oportunidade de testar peças que podem recuperar seus espaços. O jovem é uma delas.+ Confira os confrontos da Copa do Brasil

Nas primeiras partidas da 'Era Castro', Patrick já atuou em cinco oportunidades. De fato, não teve tempo suficiente de desempenhar futebol o que se espera.

De acordo com dados do 'Sofascore', o jogador tem sido mais neutro. São 22.5 (74%) passes certos por partida, 11.3 (87%) passes no próprio meio-campo, 11.5 (61%) passes no campo de ataque e 2.5 (63%) bolas longas.

Porém, já demonstrou que está disposto a voltar aos tempos de quando subiu para o profissional do Palmeiras. Inclusive, no último dia 5, o coaching esportivo, Lulinha Tavares, divulgou em suas redes sociais que o camisa 8 está investindo na preparação mental visando evolução.+ Nome de Niko Hämäläinen aparece no BID e lateral-esquerdo já pode estrear pelo Botafogo

O setor do meio-campo ainda está em construção. Del Piage, Lucas Fernandes, Lucas Piazon, Luís Oyama, Patrick de Paula e Tchê Tchê são concorrentes diretos. Entre eles, Oyama e Tchê Tchê são já começam a mostrar um maior certo entrosamento. E os três primeiros precisam de uma maior minutagem.

Patrick de Paula pode ser o atleta que corre por fora na disputa, uma vez que pode jogar tanto mais recuado, quanto avançado, devido à sua versatilidade e dinâmica em conseguir performar em todas as funções como meio-campista. Características que agradam o treinador português.