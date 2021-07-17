  Patrick de Paula relembra infância e diz ter Deyverson como inspiração no Palmeiras
Publicado em 17 de Julho de 2021 às 10:30

LanceNet

17 jul 2021 às 10:30
Crédito: Cesar Greco
Patrick de Paula e Deyverson se reencontraram no Palmeiras em 2021. Embora seja a primeira vez que estejam jogando juntos profissionalmente, a parceria dos dois é antiga. Eles foram criados juntos durante a infância no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro.
Antes de chamar a atenção do Palmeiras na Taça das Favelas, PK foi treinado pelo pai de Deyverson e teve no atacante a inspiração para crescer no futebol.
– A gente foi criado junto no nosso bairro. Antes de vir para o Palmeiras, ele era uma inspiração para mim. Podendo jogar ao lado dele, e ele podendo jogar ao meu lado, a gente que veio da mesma comunidade, é bom. Outras crianças se espelham na gente. A gente está feliz, jogando junto e honrando nosso bairro. Muitos querem ser jogador de futebol, e a gente está junto em um grande clube como o Palmeiras podendo ganhar títulos – disse Patrick de Paula, à TV Palmeiras.
O Palmeiras entra em campo domingo para defender a liderança no Brasileirão contra o Atlético-GO, fora de casa. O Verdão vive bom momento na temporada, somando seis vitórias consecutivas (cinco pela competição nacional e uma pela Libertadores).
– Todas as equipes do Brasileiro são fortes. A gente sempre entra respeitando o adversário, mas a gente sempre quer buscar a vitória. A equipe do Atlético-GO é muito boa, qualificada, vamos para Goiânia buscar resultado, sair com os três pontos e manter a liderança – concluiu Patrick de Paula à TV Palmeiras.

