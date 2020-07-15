Patrick de Paula lembra estreia no Verdão: 'Vestir essa camisa é surreal'

Crédito: Patrick de Paula realizava primeira partida como profissional há exatos seis meses (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Há exatamente seis meses, em 15 de janeiro de 2015, Patrick de Paula fazia a sua primeira partida como profissional, sendo titular no empate por 0 a 0 diante do Atlético Nacional, da Colômbia, pela Florida Cup, torneio que o Palmeiras disputou nos Estados Unidos, durante a pré-temporada. E o volante de 20 anos de idade ressalta que continua vivendo um sonho.

- Esses primeiros meses foram de muito aprendizado e da realização de um sonho. Eu não imaginava que fosse acontecer tudo tão rápido na minha vida, mas sempre trabalhei muito para isso. Sou muito grato a Deus, a minha família e amigos por sempre acreditarem em mim. Hoje, realmente,realizei um sonho. Vestir essa camisa é surreal - declarou o meio-campista.Em partidas oficiais, Patrick de Paula já atuou em seis neste ano, sendo duas como titular, acumulando 327 minutos dentro de campo. O próprio jogador contou que sua mãe, dona Nilzimar, se emocionou bastante no Allianz Parque ao ver o filho estreando em uma Libertadores, entrando aos 21 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 do Palmeiras sobre o Guaraní, do Paraguai, inclusive participando da jogada do terceiro gol, de Luiz Adriano.

- Desde que cheguei ao Palmeiras, tenho conquistado títulos, mesmo ficando só dois anos na base. Agora pelo profissional, só tenho a agradecer ao professor Luxemburgo por ter me dado essa oportunidade, a diretoria e a todos os meus companheiros por sempre buscarem me ensinar mais no dia a dia - falou o meio-campista, que, em março, renovou seu contrato até 2024.

Em cinco jogos no Campeonato Paulista, é o único volante da equipe com 100% de acerto em desarmes (tentou sete), acumulando ainda 95% de correção nos passes - com nove erros, é quem menos falhou no quesito entre os atletas da posição, com 179 acertos. Patrick ainda tem dois passes para finalização, quatro interceptações e 11 lançamentos, acertando sete.

A expectativa de Patrick de Paula e do Palmeiras, agora, é para a retomada das competições depois da paralisação por conta da pandemia do coronavírus. O primeiro compromisso está previsto para a próxima quarta-feira, diante do Corinthians, no estádio do arquirrival do Verdão, em Itaquera.