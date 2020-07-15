Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Patrick de Paula lembra estreia no Verdão: 'Vestir essa camisa é surreal'

Volante realizou primeira partida como profissional há exatamente seis meses, no empate por 0 a 0 diante do Atlético Nacional, da Colômbia, pela Florida Cup, na pré-temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:59

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:59

Crédito: Patrick de Paula realizava primeira partida como profissional há exatos seis meses (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Há exatamente seis meses, em 15 de janeiro de 2015, Patrick de Paula fazia a sua primeira partida como profissional, sendo titular no empate por 0 a 0 diante do Atlético Nacional, da Colômbia, pela Florida Cup, torneio que o Palmeiras disputou nos Estados Unidos, durante a pré-temporada. E o volante de 20 anos de idade ressalta que continua vivendo um sonho.
- Esses primeiros meses foram de muito aprendizado e da realização de um sonho. Eu não imaginava que fosse acontecer tudo tão rápido na minha vida, mas sempre trabalhei muito para isso. Sou muito grato a Deus, a minha família e amigos por sempre acreditarem em mim. Hoje, realmente,realizei um sonho. Vestir essa camisa é surreal - declarou o meio-campista.Em partidas oficiais, Patrick de Paula já atuou em seis neste ano, sendo duas como titular, acumulando 327 minutos dentro de campo. O próprio jogador contou que sua mãe, dona Nilzimar, se emocionou bastante no Allianz Parque ao ver o filho estreando em uma Libertadores, entrando aos 21 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 do Palmeiras sobre o Guaraní, do Paraguai, inclusive participando da jogada do terceiro gol, de Luiz Adriano.
- Desde que cheguei ao Palmeiras, tenho conquistado títulos, mesmo ficando só dois anos na base. Agora pelo profissional, só tenho a agradecer ao professor Luxemburgo por ter me dado essa oportunidade, a diretoria e a todos os meus companheiros por sempre buscarem me ensinar mais no dia a dia - falou o meio-campista, que, em março, renovou seu contrato até 2024.
Em cinco jogos no Campeonato Paulista, é o único volante da equipe com 100% de acerto em desarmes (tentou sete), acumulando ainda 95% de correção nos passes - com nove erros, é quem menos falhou no quesito entre os atletas da posição, com 179 acertos. Patrick ainda tem dois passes para finalização, quatro interceptações e 11 lançamentos, acertando sete.
A expectativa de Patrick de Paula e do Palmeiras, agora, é para a retomada das competições depois da paralisação por conta da pandemia do coronavírus. O primeiro compromisso está previsto para a próxima quarta-feira, diante do Corinthians, no estádio do arquirrival do Verdão, em Itaquera.
Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Verdão ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 19 pontos acumulados em dez rodadas - protagoniza também a segunda melhor campanha geral, atrás do Santo André, líder de sua chave, somente no saldo de gols. Além do Dérbi, o Palmeiras encerra sua participação nesta fase recebendo o Água Santa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados