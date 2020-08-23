Patrick de Paula: 'Jogo como se estivesse no meu bairro'

Crédito: Patrick de Paula marcou contra o Santos, no Morumbi (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Patrick de Paula foi o destaque do Palmeiras na vitória sobre o Santos por 2 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória, o garoto de 20 anos não se vê como um protagonista do atual elenco.

O camisa 5 joga um futebol com responsabilidade e não sente a importância da partida.

- O time está se comportando bem, não só eu, não sou protagonista, mas a equipe toda. Cabeça boa, apesar de ter 20 anos, estou tranquilo, jogo como se estivesse no meu bairro, mas com responsabilidade. Uma vitória para o palmeirense. Estamos preparados - declarou Patrick de Paula.