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Patrick de Paula: 'Jogo como se estivesse no meu bairro'

Destaque na vitória contra o Santos e autor de um dos gols, volante diz que não é protagonista e divide méritos com todo o time palmeirense após os 2 a 1, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 18:39

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 18:39

Crédito: Patrick de Paula marcou contra o Santos, no Morumbi (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Patrick de Paula foi o destaque do Palmeiras na vitória sobre o Santos por 2 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória, o garoto de 20 anos não se vê como um protagonista do atual elenco.
O camisa 5 joga um futebol com responsabilidade e não sente a importância da partida.
- O time está se comportando bem, não só eu, não sou protagonista, mas a equipe toda. Cabeça boa, apesar de ter 20 anos, estou tranquilo, jogo como se estivesse no meu bairro, mas com responsabilidade. Uma vitória para o palmeirense. Estamos preparados - declarou Patrick de Paula.
O volante tem sido fundamental na temporada. Fez gol na semifinal do Paulistão contra Ponte Preta, bateu pênalti decisivo na final contra o Corinthians e brilhou em mais um clássico, desta vez com o gol da vitória.

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