Patrick de Paula: 'Jogo como se estivesse no meu bairro'

Patrick de Paula foi o destaque do Palmeiras na vitória sobre o Santos por 2 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória, o garoto de 20 anos não se vê como um protagonista do atual elenco.
O camisa 5 joga um futebol com responsabilidade e não sente a importância da partida.
- O time está se comportando bem, não só eu, não sou protagonista, mas a equipe toda. Cabeça boa, apesar de ter 20 anos, estou tranquilo, jogo como se estivesse no meu bairro, mas com responsabilidade. Uma vitória para o palmeirense. Estamos preparados - declarou Patrick de Paula.
O volante tem sido fundamental na temporada. Fez gol na semifinal do Paulistão contra Ponte Preta, bateu pênalti decisivo na final contra o Corinthians e brilhou em mais um clássico, desta vez com o gol da vitória.