Patrick de Paula e Lucas Lima reagem de formas distintas após punições do Palmeiras

Crédito: Conmebol/Staff Images

No dia 18 de julho, Lucas Lima foi flagrado sem máscara em evento noturno em São Paulo e, dias depois, Patrick de Paula foi pego na mesma situação. A decisão do clube foi igual para os dois casos, penalizando os atletas com multa no salário e afastamento por tempo indeterminado. O LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que, depois de tratado o problema, a postura de cada um dos jogadores tem sido diferente aos olhos da diretoria.Pouco tempo após serem afastados, no dia 25, o clube liberou o retorno de ambos para os treinos, deixando sua participação na equipe sob responsabilidade da comissão técnica. Desde então, o camisa 20 não foi a campo nenhuma vez, apesar de ter sido relacionado para duas partidas. Já a Cria da Academia, jogou duas vezes e só não esteve presente contra o Sport, no último domingo (4), pois cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Patrick agrada a diretoria por seu comprometimento posterior ao ocorrido e tem causado boas impressões internamente. Dedicado nos treinos, o jovem de 21 anos reagiu positivamente às punições e parece ter compreendido a gravidade da sua atitude.Enquanto isso, do lado oposto, Lucas Lima tem incomodado a cúpula alviverde por demonstrar indiferença quanto ao erro. O camisa 20 não se manifestou publicamente após ser flagrado descumprindo o protocolo sanitário do Palmeiras. Desde que foi reintegrado, no entanto, ele tem seguido todas as determinações do clube e segue à disposição de Abel Ferreira. Na noite da última segunda-feira (5), o meia excluiu todas as fotos de seu Instagram e, em seguida, publicou uma imagem com uma bola de futebol.

As insatisfações com o comportamento do jogador se estendem à torcida palestrina, que faz duras críticas ao atleta há tempos. Além de reclamações em relação às atuações em campo, é vista uma certa acomodação por parte dos torcedores, que consideram que o meia pouco entrega para o alto salário que recebe.