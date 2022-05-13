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Patrick de Paula, do Botafogo, fala sobre erros do passado e diz: 'Estou com outra cabeça, sou outra pessoa'

Patrick de Paula também analisou a própria atuação na partida contra o Ceilândia, que aconteceu na última quinta-feira, no Nilton Santos ...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 16:01
Um dos temas da entrevista de Patrick de Paula ao "Seleção SporTV", nesta sexta-feira, foram os problemas extracampo do jogador no passado. Quando ainda defendia o Palmeiras, por exemplo, o volante quebrou protocolos sanitários e participou de uma festa clandestina em São Paulo. O volante, hoje no Botafogo, não fugiu da responsabilidade pelos erros, garantiu que já é uma outra pessoa e destacou que esta focado em ajudar o Alvinegro Carioca. > ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garantem vitória do Botafogo- Eu sei o que é certo e o que é errado. Sempre fui de colocar minha cara a tapa quando eu erro e quando eu acerto, dar minha opinião. E aconteceu. Comecei novo no futebol, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, mas nunca corri dos meus problemas. Isso já passou - afirmou Patrick.
- Agora, estou com outra cabeça, sou outra pessoa. Tudo que aconteceu no passado, eu já esqueci, quero deixar de lado. Quero focar no meu futebol, mostrar um grande futebol no Botafogo, e poder voltar a fazer grandes atuações, marcar gols e dar títulos títulos. Vim para isso, para dar alegria para o torcedor. Estou aqui para ajudar - completou.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Maior contratação da história do Botafogo, Patrick de Paula oscilou dentro de campo nos primeiros jogos pelo Glorioso. Contudo, na última quinta-feira, diante do Ceilândia, ele teve uma atuação sólida no meio-campo, coroada com o primeiro gol pelo Glorioso. Na visão do volante, este foi o melhor jogo que fez com a camisa alvinegra.
- Sim, considero. Eu que estou me adaptando ao Botafogo, ao estilo do Botafogo, fiquei bastante tempo em São Paulo. Então, me adaptando ao estilo do treinador, ao jogo, estou cada vez mais melhorando para poder dar alegrias para o nosso torcedor.
Na expectativa de mais uma boa atuação de Patrick de Paula, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h para enfrentar o Fortaleza no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: PatrickdePaulaseemocionoucomogolmarcadodiantedoCeilândia(Foto:VítorSilva/Botafogo

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