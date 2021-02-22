Patrick de Paula celebra marca de 50 jogos no Palmeiras: ‘Um sonho realizado’

O meia Patrick de Paula, um dos destaques do Palmeiras na temporada, completou, ao atuar no clássico contra o São Paulo, na última sexta-feira (19), 50 jogos como profissional do Verdão.
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– Muito feliz em comemorar essa marca com essa camisa maravilhosa. É um sonho realizado vestir e defender o Palmeiras, clube que me deu a oportunidade de fazer o que mais amo. Agradeço muito a Deus, sem Ele eu não seria nada, pois foi Ele que me abriu às portas, à diretoria, minha família, meus amigos, empresários, àqueles que trabalham comigo e a todos que torcem por mim. Agradeço também a imensa torcida do Palmeiras pelo carinho e respeito que sempre teve comigo – afirmou o jogador, via assessoria.O volante foi uma das apostas do Alviverde, que optou por utilizar atletas da base, ao invés de contratar, para a temporada e, já no Campeonato Paulista, conquistou o carinho do torcedor com boas atuações e personalidade, além de decretar o título palmeirense ao bater o último pênalti na final contra o Corinthians.Ao longo do ano, no entanto, o jogador perdeu a titularidade, mas, mesmo assim, continuou sendo muito utilizado, atuando, inclusive, na partida contra o River Plate disputada em Avellaneda, vencida por 3 a 0 pelo Maior Campeão do Brasil.
Sendo assim, Patrick de Paula terá a oportunidade de disputar mais uma partida pelo Palmeiras nesta segunda-feira (22), às 18h (horário de Brasília), contra o Atlético Goianiense.