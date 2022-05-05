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futebol

Patrick de Lucca fala sobre momento do Bahia na Série B

Volante é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Guto Ferreira...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:46
Após vencer o Londrina por 4 a 0, o Bahia se isolou na liderança da Série B e carimba o seu favoritismo para subir de divisão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Dentro do elenco, a animação pela ponta do campeonato é evidente e o volante Patrick de Lucca, um dos destaques do grupo, analisou o momento do time.
‘A gente sabe que é bom começar assim o torneio. Se a gente começasse lá atrás, com resultados abaixo, a pressão seria maior. A gente tem o mesmo discurso, todos sabemos que foram apenas seis rodadas. A gente sabe que tem muita coisa para rolar, a gente só vai conseguir dar uma tranquilizada com a 38ª rodada, e a gente conseguir subir ou conquistar o título, que é tão sonhado’.
Com 13 pontos, o Bahia aguarda o restante da jornada para saber se continua ou deixa a ponta da Segunda Divisão.
Crédito:  (FelipeOliveira/ECBahia

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