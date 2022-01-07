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Patati comemora estreia na Copinha e fala sobre orgulho do passado

Atacante hoje tem multa milionária na Vila e é um dos destaques do time Sub-20 do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 20:34

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 20:34

O atacante Weslley Patati foi o nome do jogo na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Rondoniense-RO, na última quinta-feira, triunfo que deu a classificação antecipada da equipe para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele entrou no segundo tempo, cavou um pênalti para o Peixe, deu uma assistência e marcou dois gols.Patati fez sua estreia na Copinha diante do Rondoniense depois de testar negativo para a Covid-19 e voltou a reforçar a equipe. O atacante comemorou a estreia com direito a vitória.“Foi uma noite muito especial para mim. Vivi dias de agonia, querendo ajudar o time e não podendo, por conta da Covid-19. Graças a Deus pude me recuperar, fazer minha estreia na Copa São Paulo e ajudar meus companheiros em mais um grande resultado. Vejo essa estreia como uma grande vitória para mim", afirmou o jogador que completou:"Como a maioria dos torcedores sabem, minha trajetória para chegar aqui foi de muita superação e me orgulho demais de ter enfrentado e vencido todos os problemas. Agora, é seguir focado na partida de encerramento do grupo. Conseguindo um bom resultado, a nossa confiança se eleva ainda mais para a fase mata-mata da competição”.
Natural do Maranhão, Patati chegou ao Santos em julho de 2019, quando foi aprovado nos testes e assinou contrato de formação. O talento mostrado foi tanto que o contrato profissional não demorou para chegar. Hoje ele tem multa milionária com o clube (100 milhões de Euros).
O ano de 2021 foi o primeiro do atacante na categoria Sub-20 e ele anotou seis gols, sendo o principal destaque do Santos na disputa do Brasileiro da categoria. O garoto também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. Ele antes acumulava convocações para a Seleção de base.
Crédito: PatatiéumdosdestaquesdoPeixenaCopinha(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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