Patati comemora estreia na Copinha e fala sobre orgulho do passado

O atacante Weslley Patati foi o nome do jogo na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Rondoniense-RO, na última quinta-feira, triunfo que deu a classificação antecipada da equipe para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele entrou no segundo tempo, cavou um pênalti para o Peixe, deu uma assistência e marcou dois gols.Patati fez sua estreia na Copinha diante do Rondoniense depois de testar negativo para a Covid-19 e voltou a reforçar a equipe. O atacante comemorou a estreia com direito a vitória.“Foi uma noite muito especial para mim. Vivi dias de agonia, querendo ajudar o time e não podendo, por conta da Covid-19. Graças a Deus pude me recuperar, fazer minha estreia na Copa São Paulo e ajudar meus companheiros em mais um grande resultado. Vejo essa estreia como uma grande vitória para mim", afirmou o jogador que completou:"Como a maioria dos torcedores sabem, minha trajetória para chegar aqui foi de muita superação e me orgulho demais de ter enfrentado e vencido todos os problemas. Agora, é seguir focado na partida de encerramento do grupo. Conseguindo um bom resultado, a nossa confiança se eleva ainda mais para a fase mata-mata da competição”.