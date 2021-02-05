'Patamar'? Vanderelei Luxemburgo minimiza polêmica: 'Essa tradição do Vasco ninguém vai tirar'

Após a derrota para o Flamengo, Vanderlei Luxemburgo afirmou que o rival está em outro nível de disputa - pelo título, enquanto o Vasco briga contra o rebaixamento. Por esta razão, no contexto da declaração, a derrota não causaria tanto prejuízo. Mas parte da torcida não gostou da aplicação da expressão "outro patamar", aplicada por Bruno Henrique para exaltar a diferença entre os times em 2019. Luxa, então, se explicou nesta sexta-feira.- Ontem foram só uma ou duas perguntas... eu falei uma coisa e, na rede social, disparou. A grandeza do Vasco é igual à do Flamengo, essa cruz de malta pesa muito, é um clube centenário, de muita tradição e conquistas. O que eu quis dizer ontem é que a rivalidade está no contexto. Não tem motivação a mais por isso. Quis dizer que o patamar do Flamengo, hoje, é de título. Nós estamos na disputa contra o rebaixamento. Mas isso é o momento - afirmou. E emendou: