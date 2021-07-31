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Pastana fala sobre saída de Mozart, que pediu demissão do Cruzeiro

O treinador deixou o cargo com apenas 33% de aproveitamento no comando do time azul...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 17:20
Após o empate do Cruzeiro com o Londrina por 2 a 2, nesta sexta-feira, 30 de julho, no Mineirão, o técnico Mozart Santos pediu demissão do cargo de treinador da Raposa. A pressão pela sua saída só aumentava nos últimos dias e ficou insustentável após o time completar nove jogos seguidos sem vitória na Série B. São seis empates e três derrotas. - Venho aqui, infelizmente depois de mais um resultado inesperado. Infelizmente, as coisas não estão andando conforme a grandeza desse clube, nós conversamos com o Mozart, e ele optou pelo pedido de demissão para que a gente possa andar por outro caminho, na busca de um outro profissional para que nós tenhamos melhores resultados. Mozart foi anunciado no dia 10 de junho para o lugar de Felipe Conceição. Ele conseguiu apenas duas vitórias, diante de Ponte Preta e Vasco, com igualdades diante de , Brasil-RS, Guarani, Botafogo, Goiás, Coritiba e Vila Nova, além de mais quatro derrotas, para Avaí, Remo, CSA e Operário. O seu aproveitamento no comando da equipe azul foi de apenas 33,3%. O diretor de futebol da Raposa, Rodrigo Pastana, explicou os motivos da saída do técnico. O novo alvo do Cruzeiro é Vanderlei Luxemburgo, que já foi procurado pela diretoria azul. Pastana foi o responsável por trazer Mozart, que trabalho com ele no CSA-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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