Passeio! Rennes goleia o Lyon em confronto direto do Campeonato Francês

Em confronto direto do Campeonato Francês na busca por uma vaga nas competições internacionais, o Rennes goleou o Lyon pelo placar de 4 a 1. Com dois gols de Truffert e outros de Labrde e Traore, a equipe da casa bateu o seu adversário, que ainda descontou com Paquetá.
ABRIU O PLACARO Rennes pressionou o Lyon durante toda a primeira etapa, e finalizou treze vezes, enquanto o seu adversário não conseguiu um chute. O primeiro gol, porém, saiu apenas aos 45 minutos, marcado pelo centroavante Gaetan Laborde.
AMPLIOUJá no começo da segunda etapa, o Rennes seguiu da mesma forma como se manteve no primeiro tempo, e foi ao campo ofensivo por mais. Aos seis minutos, o time da casa conseguiu ampliar a sua vantagem com um gol de Traore.
DOBLETEA equipe do Rennes manteve-se forte no ataque, e conseguiu fazer o terceiro gol aos 31 minutos, este marcado por Adrien Truffert. O jovem lateral-esquerdo foi o autor do quarto gol, que mostrou a goleada do Rennes, aos 38 minutos de jogo.
DESCONTOUO Lyon fez uma partida muito aquém do futebol mostrado recentemente, e os brasileiros da equipe não conseguiram mostrar a sua qualidade. Ainda assim, nos acréscimos do segundo tempo, Lucas Paquetá conseguiu descontar aos 48 minutos em cobrança de pênalti.